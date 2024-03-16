Мостовой: забитый гол Захаряна за «Реал Сосьедад» поможет ему психологически

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал дебютный гол Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад»

«Забитый гол поможет Арсену психологически. Почему от него в первый сезон столько требуют? Он играет, проявляет себя. Не надо было от Захаряна сразу чего-то яркого ждать. Он молодой парень, у которого ещё идёт процесс адаптации и привыкание ко всему. Это нормальная ситуация», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что Захарян забил свой первый гол за «Реал Сосьедад» в матче 29-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (2:0). До этого россиянин провёл 30 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.