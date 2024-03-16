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Мостовой: забитый гол Захаряна за «Реал Сосьедад» поможет ему психологически

Мостовой: забитый гол Захаряна за «Реал Сосьедад» поможет ему психологически
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал дебютный гол Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад»

«Забитый гол поможет Арсену психологически. Почему от него в первый сезон столько требуют? Он играет, проявляет себя. Не надо было от Захаряна сразу чего-то яркого ждать. Он молодой парень, у которого ещё идёт процесс адаптации и привыкание ко всему. Это нормальная ситуация», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что Захарян забил свой первый гол за «Реал Сосьедад» в матче 29-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (2:0). До этого россиянин провёл 30 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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