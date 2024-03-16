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Новичок «Спартака» Угальде вызван в сборную Коста-Рики

Новичок «Спартака» Угальде вызван в сборную Коста-Рики
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде получил вызов в сборную Коста-Рики. Об этом сообщает пресс-служба центральноамериканской национальной команды.

Во время международного перерыва Коста-Рика в товарищеском матче сыграет с национальной командой Гондураса. Встреча, в которой хозяевами поля формально будут считаться костариканцы, пройдёт 24 марта (начало в 2:15 по московскому времени) в американском городе Фриско.

Напомним, о переходе Угальде «Спартак» объявил 29 января. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн. В составе красно-белых в нынешнем сезоне нападающий сборной Коста-Рики успел принять участие в трёх матчах. Он не отметился результативными действиями.

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