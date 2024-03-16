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«Енисей» разгромил «Рубин» в женской Суперлиге

«Енисей» разгромил «Рубин» в женской Суперлиге
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Сегодня, 16 марта, красноярский «Енисей» и казанский «Рубин» встречались во 2-м туре женской Суперлиги по футболу. Игра прошла на «Футбол-арене Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Юлией Веселовой из Москвы. Ей помогали Екатерина Козырева и Инна Дмитриева. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Россия - Суперлига (ж) . 2-й тур
16 марта 2024, суббота. 11:30 МСК
Енисей (ж)
Красноярск
Окончен
3 : 1
Рубин (ж)
Казань
1:0 Брусова – 56'     2:0 Овсянникова – 75'     2:1 Жукова – 77'     3:1 Овсянникова – 84'    

Счёт был открыт во втором тайме, на 56-й минуте: отличилась Елена Брусова. Через несколько минут Любовь Овсянникова с передачи Ксении Алпатовой увеличила преимущество. Позже Глафира Жукова сократила отставание «Рубина» от соперника. На 84-й минуте Любовь Овсянникова с передачи Алины Зайнутдиновой оформила дубль. Финальный счёт встречи – 3:1.

В следующем туре женской Суперлиги «Енисей» встретится с «Краснодаром», а «Рубин» – с «Чертаново». Оба матча пройдут 23 марта.

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