Президент РФС Дюков ответил на вопрос о продлении контракта с Карпиным

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации с контрактом главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Я на связи с Карпиным. Вопрос контракта мы пока не обсуждали. Есть ли желание продлить с ним договор? Любая договорённость — результат согласия двух сторон. То, что Карпин является главным тренером сборной России, говорит о том, что Валерию Георгиевичу мы доверяем», – приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Отметим, что Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Его действующее соглашение с РФС истекает в августе текущего года.

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».