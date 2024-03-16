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Коке подпишет новый контракт с «Атлетико» Мадрид — Романо

Коке подпишет новый контракт с «Атлетико» Мадрид — Романо
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Мадридский «Атлетико» хочет продолжить сотрудничество с испанским полузащитником Коке Ресуррекьоном. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Атлетико» Мадрид приближается к заключению нового соглашения с Коке. Как заявляет журналист, теперь это вопрос времени.

Детали сделки ещё обсуждаются, но обе стороны решили продолжать сотрудничество.

В этом сезоне Коке провёл 38 матчей, в которых не отметился голами, но записал на свой счёт пять голевых передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 14 млн. На данный момент мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой строчке таблицы Ла Лиги с 55 очками в 28 встречах.

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