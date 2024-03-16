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Арсен Захарян попал на обложку Mundo Deportivo после дебютного гола за «Реал Сосьедад»

Арсен Захарян попал на обложку Mundo Deportivo после дебютного гола за «Реал Сосьедад»
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян оказался на обложке испанской газеты Mundo Deportivo после того, как забил дебютный гол в Примере.

Фото: Mundo Deportivo

Арсен Захарян забил свой первый гол за «Реал Сосьедад» в матче 29-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (2:0). До этого россиянин провёл 30 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Арсен Захарян – воспитанник московского «Динамо». До лета 2023 года он выступал за бело-голубых. В прошлом году полузащитник сборной России перебрался в «Реал Сосьедад». С клубом из Испании Захарян подписал долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2029 года.

Ранее российский полузащитник Арсен Захарян прокомментировал свой дебютный гол за испанский клуб.

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