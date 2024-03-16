Арсен Захарян попал на обложку Mundo Deportivo после дебютного гола за «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян оказался на обложке испанской газеты Mundo Deportivo после того, как забил дебютный гол в Примере.
Фото: Mundo Deportivo
Арсен Захарян забил свой первый гол за «Реал Сосьедад» в матче 29-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (2:0). До этого россиянин провёл 30 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.
Напомним, Арсен Захарян – воспитанник московского «Динамо». До лета 2023 года он выступал за бело-голубых. В прошлом году полузащитник сборной России перебрался в «Реал Сосьедад». С клубом из Испании Захарян подписал долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2029 года.
Ранее российский полузащитник Арсен Захарян прокомментировал свой дебютный гол за испанский клуб.