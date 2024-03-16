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Дани Алвес может быть временно освобождён из тюремного заключения — Mundo Deportivo

Дани Алвес может быть временно освобождён из тюремного заключения — Mundo Deportivo
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Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес может получить временное освобождение из тюремного заключения, где он находится после того, как его признали виновным по делу об изнасиловании девушки, произошедшем в конце 2022 года. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что на следующей неделе, 19 марта, состоится слушание, на котором будет рассматриваться ходатайство Алвеса о его временном освобождении. В случае, если данное ходатайство будет принято, бразильский футболист будет находится на свободе до тех пор, пока обвинительный приговор не вступит в законную силу.

Напомним, Алвес был приговорён к тюремному заключению сроком на 4,5 года. Ранее адвокат бразильца подал апелляцию о смягчении этого приговора.

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