Хави: возможно, «ПСЖ» будет фаворитом в матче с «Барселоной», учитывая их вложения

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов, где сине-гранатовые сыграют с «ПСЖ».

«Фаворит ли «ПСЖ»? Возможно, что да, но мне не нравится снисходительность. Может быть, роль фаворита действительно будет у них, особенно учитывая те вложения, которые сделали они и мы. Однако мы настроены положительно. Это подходящий момент для того, чтобы доказать нашу силу.

«ПСЖ» — очень сложный соперник, один из самых сложных, который мог нам попасться. Я знаю Луиса Энрике, его штаб и то, как они работают. Но у меня есть уверенность в наших силах», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, первый матч между командами состоится 10 апреля, ответный — 16 апреля.