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«Это невозможно». Мбаппе рассмеялся в ответ на просьбу фаната перейти в «Арсенал»

«Это невозможно». Мбаппе рассмеялся в ответ на просьбу фаната перейти в «Арсенал»
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе иронично отреагировал на просьбу своего фаната перейти в лондонский «Арсенал».

Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»:

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что 25-летний футболист не возражает против своего перехода в «Арсенал», поскольку его привлекает возможность стать наследником другого французского нападающего — Тьерри Анри. Однако подчёркивалось, что лондонский клуб не обладает достаточными возможностями для того, чтобы подписать Мбаппе.

По последним данным, Мбаппе уже заключил трудовое соглашение с мадридским «Реалом», рассчитанное до 2029 года. Сообщалось, что футболист уже сообщил партнёрам по команде и тренерскому штабу о своём решении покинуть «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона.

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