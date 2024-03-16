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«Динамо» уверенно обыграло «Локомотив» в женской Суперлиге

«Динамо» уверенно обыграло «Локомотив» в женской Суперлиге
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16 марта 2024 года во 2-м туре женской Суперлиги по футболу состоялось московское дерби между «Динамо» и «Локомотивом». Игра прошла на «УТБ Новогорск-Динамо» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алиной Вахрушевой. Ей помогали Екатерина Чернова и Яна Земскова. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Россия - Суперлига (ж) . 2-й тур
16 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо (ж)
Москва
Окончен
3 : 0
Локомотив (ж)
Москва
1:0 Нажэмба – 32'     2:0 Уиллиамс – 54'     3:0 Комиссарова – 61'    

Счёт был открыт на 32-й минуте: Фаузия Нажэмба вывела «Динамо» вперёд. Во втором тайме бело-голубые увеличили преимущество. Кайлан Уиллиамс с передачи Елены Шестернёвой забила в ворота Ангелины Гайер. На 61-й минуте отличилась Кристина Комиссарова, а Елена Шестернёва записала на свой счёт вторую голевую передачу в этом матче. Финальный счёт встречи – 3:0 в пользу «Динамо».

В следующем туре женской Суперлиги «Динамо» встретится с петербургским «Зенитом», а «Локомотив» – с «Краснодаром». Обе встречи пройдут 23 марта в 17:00 мск.

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