Вероятность победы «Зенита» в чемпионате России выросла до 65% — Opta

По итогам результатов 20-го тура РПЛ вероятность того, что санкт-петербургский «Зенит» станет чемпионом России в нынешнем сезоне, увеличилась с 50% до 65%. Аналитические данные публикует Opta.

В свою очередь, вероятность победы «Краснодара» в чемпионате России снизилась с 40% до 22%. При этом выросли шансы на завоевание титула у московского «Динамо» — с 7% до 12%.

Напомним, в 19-м туре РПЛ «Зенит» со счётом 4:1 разгромил «Урал». «Краснодар» же уступил «Ростову» со счётом 1:2. «Динамо» выиграло у «Ахмата» со счётом 2:0.

После 20 туров чемпионата России «Зенит» набрал 40 очков и занимает первое место. «Краснодар», заработав 39 баллов, расположился на второй строчке. Замыкает тройку лидеров «Динамо», набравшее 38 очков.