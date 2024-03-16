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Зиньковский: надеюсь, я оправдаю ожидания Аршавина по своей карьере

Зиньковский: надеюсь, я оправдаю ожидания Аршавина по своей карьере
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский отреагировал на слова бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина. Ранее Аршавин сказал, что Зиньковский мог бы бороться за место в стартовом составе петербургского «Зенита».

«Приятно ли мне? Да, приятно. Такие слова не льстят? Да нет. В любом случае нужно работать. Это справедливая оценка возможностей? Все имеют право на оценку, все могут нас оценивать и говорить, что думают. Андрей Сергеевич так думает, спасибо ему за это. Я надеюсь, я оправдаю его ожидания по своей карьере и по тому, как у меня получается играть в футбол», — приводит слова Зиньковского «Матч ТВ».

Напомним, Зиньковский стал игроком «Спартака» летом 2022 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги и забил два гола.

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