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«Такое чувство, что возвращаюсь домой на Рождество». Энрике — о матче «ПСЖ» с «Барселоной»

«Такое чувство, что возвращаюсь домой на Рождество». Энрике — о матче «ПСЖ» с «Барселоной»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о жеребьёвке 1/4 финала Лиги чемпионов, где его команде предстоит встретиться с «Барселоной» — клубом, который он возглавлял с 2014 по 2017 год.

«Я очень счастлив. Такое чувство, что возвращаюсь домой на Рождество. Мы едем в Испанию, и в Барселону, несомненно, являющуюся особенным местом для меня. «ПСЖ» и «Барселона» — две команды, с которыми я через многое прошёл. Это очень красиво и очень болезненно. Мне было там очень хорошо», — приводит слова Энрике Sport.es.

Напомним, первый матч между «ПСЖ» и «Барселоной» пройдёт 10 апреля в Париже. Ответная игра состоится 16 апреля в Барселоне.

Вместе с «Барселоной» Энрике один раз выиграл Лигу чемпионов, два раза завоёвывал титул чемпиона Испании и три раза выигрывал Кубок Испании.

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