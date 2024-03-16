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«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в женской Суперлиге

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в женской Суперлиге
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16 марта 2024 года состоялся матч «Крыльев Советов» с «Краснодаром» во 2-м туре женской Суперлиги. Встреча прошла на стадионе «Металлург» в Самаре. Матч обслуживала судейская бригада во главе с Марией Ткачевой. Ей помогали Елена Красникова и Елена Поликарпова. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Россия - Суперлига (ж) . 2-й тур
16 марта 2024, суббота. 15:00 МСК
Крылья Советов (ж)
Самара
Окончен
0 : 2
Краснодар (ж)
Краснодар
0:1 Смирнова – 57'     0:2 Самойленко – 81'    

В первом тайме обошлось без забитых мячей. На 57-й минуте Валентина Смирнова открыла счет и вывела «Краснодар» вперед. К концу второго тайма отличилась Карина Самойленко, закрепив успех «Краснодара».

В первых матчах этого сезона обе команды не смогли заработать очки, проиграв своим соперникам. В следующем туре женской Суперлиги «Крылья Советов» встретятся с «Ростовом», а «Краснодар» – с «Енисеем». Оба матча пройдут 23 марта в 17:00 мск.

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