Карпин: от игроков сборной про политику разговоров не слышал, только о будущих соперниках

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, что обсуждают наши футболисты в преддверии товарищеских матчей с Сербией и Парагваем. Напомним, сегодня, 16 марта, игроки и тренеры национальной команды проголосовали на выборах президента Российской Федерации.

«Про политику я не слышал, а именно про соперников (по предстоящим товарищеским матчам — Прим. «Чемпионата») — да. Все между собой обсуждают, что интересно посмотреть и себя проверить на таком уровне.

Не должны были собираться в эти даты, а должны были собраться только в понедельник. Но так как тур отменили, то собрались уже с пятницы», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».