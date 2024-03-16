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Тренер «ПСЖ» Энрике: фавориты Лиги чемпионов находятся в другой половине турнирной сетки

Тренер «ПСЖ» Энрике: фавориты Лиги чемпионов находятся в другой половине турнирной сетки
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о жеребьёвке 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, соперником парижан стала испанская «Барселона».

«Мы знали, что в этом соревновании нам попадётся очень сильная команда высокого уровня. Мы должны показать на поле, что заслуживаем пройти дальше. Фавориты находятся в другой половине турнирной сетки, так что предсказать победителя будет сложно. Это очень интересно», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, первый матч между «ПСЖ» и «Барселоной» пройдёт 10 апреля в Париже. Ответная игра состоится 16 апреля в Барселоне. Вместе с каталонцами Энрике один раз выиграл Лигу чемпионов, два раза завоёвывал титул чемпиона Испании и три раза выигрывал Кубок Испании.

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