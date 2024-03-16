«Хетафе» — «Жирона»: текстовая онлайн-трансляция матча 29-го тура Ла Лиги начнётся в 20:30

Сегодня, 16 марта, состоится матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Хетафе» и «Жирона». Игра пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Мунуэра Монтеро. Матч начнётся в 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 28 туров чемпионата Испании «Хетафе» набрал 35 очков и занимает 12-е место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Ла Лиги «Жирона» заработала 62 очка и располагается на второй строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура испанской Примеры. В той игре «Жирона» разгромила «Хетафе» со счётом 3:0.