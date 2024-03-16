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«Хетафе» — «Жирона»: текстовая онлайн-трансляция матча 29-го тура Ла Лиги начнётся в 20:30

«Хетафе» — «Жирона»: текстовая онлайн-трансляция матча 29-го тура Ла Лиги начнётся в 20:30
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Сегодня, 16 марта, состоится матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Хетафе» и «Жирона». Игра пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Мунуэра Монтеро. Матч начнётся в 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 29-й тур
16 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Хетафе
Хетафе
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 28 туров чемпионата Испании «Хетафе» набрал 35 очков и занимает 12-е место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Ла Лиги «Жирона» заработала 62 очка и располагается на второй строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура испанской Примеры. В той игре «Жирона» разгромила «Хетафе» со счётом 3:0.

Турнирная таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
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