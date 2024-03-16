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Гримальдо и Фримпонг возглавляют топ результативных защитников в основных лигах Европы

Гримальдо и Фримпонг возглавляют топ результативных защитников в основных лигах Европы
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Защитники леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо и Жереми Фримпонг — самые результативные игроки на своей позиции среди топ-5 европейских лиг. Об этом сообщает портал Opta Sports, который составил топ-5 защитников по этому показателю.

Гримальдо набрал 19 баллов по системе гол+пас (девять голов и 10 голевых передач) и является самым результативным защитником. Следом за ним располагается его одноклубник Жереми Фримпонг, который забил восемь мячей и шесть раз ассистировал своим партнёрам по команде.

На третьей строчке находится английский защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер, который набрал 11 баллов (1+10). Четвертую и пятую строчку занимают защитник миланского «Интера» Федеркио Димарко (четыре голевых передачи и шесть голов) и Давид Раум из «РБ Лейпциг» (две голевых передачи и семь ассистов) соответственно.

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