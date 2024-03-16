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«Спартак» не смог обыграть «Чертаново» в матче женской Суперлиги

«Спартак» не смог обыграть «Чертаново» в матче женской Суперлиги
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Сегодня, 16 марта, состоялся матч 2-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московские «Чертаново» и «Спартак». Команды играли на стадионе «Арена Чертаново» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александрой Пономарёвой. Встреча завершилась вничью — 0:0.

Россия - Суперлига (ж) . 2-й тур
16 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Чертаново (ж)
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак (ж)
Москва

После этой игры в активе «Спартака» стало одно очко. Красно-белые поднялись на девятую строчку в турнирной таблице. «Чертаново» с двумя очками находится на седьмом месте. После двух сыгранных туров сразу три команды смогли набрать максимальное количество очков. Ими стали ЦСКА, «Зенит» и «Динамо». Отметим, что все три команды ещё ни разу не позволили своим соперниками поразить их ворота.

В следующем туре женской Суперлиги «Чертаново» сыграет на домашней арене с казанским «Рубином». А футболистки московского «Спартака» будут принимать на своём поле «Рязань-ВДВ».

Турнирная таблица женской Суперлиги
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