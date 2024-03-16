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Форвард «Баварии» Гарри Кейн установил новый рекорд Бундеслиги

Форвард «Баварии» Гарри Кейн установил новый рекорд Бундеслиги
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Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн стал первым футболистом, которому удалось забить 31 гол в своём первом сезоне в немецкой Бундеслиге, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Сегодня, 16 марта, нападающий забил один из мячей «Баварии» в ворота «Дармштадта 98» (5:2), который и стал рекордным для Кейна.

Германия - Бундеслига . 26-й тур
16 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Дармштадт 98
Дармштадт
Окончен
2 : 5
Бавария
Мюнхен
1:0 Скарке – 28'     1:1 Мусиала – 36'     1:2 Кейн – 45+1'     1:3 Мусиала – 64'     1:4 Гнабри – 74'     1:5 Тель – 90+3'     2:5 Вильхельмссон – 90+5'    

Также сообщается, что это также личный рекорд Кейна по голам за сезон в чемпионате. Ранее он дважды забивал по 30 мячей за «Тоттенхэм» в АПЛ.

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из английского «Тоттенхэма» минувшим летом за € 105 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за мюнхенцев 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 37 голами, среди которых 31 мяч в чемпионате Германии, и отдал 12 результативных передач.

Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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