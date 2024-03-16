Форвард «Баварии» Гарри Кейн установил новый рекорд Бундеслиги

Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн стал первым футболистом, которому удалось забить 31 гол в своём первом сезоне в немецкой Бундеслиге, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Сегодня, 16 марта, нападающий забил один из мячей «Баварии» в ворота «Дармштадта 98» (5:2), который и стал рекордным для Кейна.

Также сообщается, что это также личный рекорд Кейна по голам за сезон в чемпионате. Ранее он дважды забивал по 30 мячей за «Тоттенхэм» в АПЛ.

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из английского «Тоттенхэма» минувшим летом за € 105 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за мюнхенцев 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 37 голами, среди которых 31 мяч в чемпионате Германии, и отдал 12 результативных передач.

Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.