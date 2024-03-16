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Тен Хаг рассказал о настрое «МЮ» на предстоящий матч Кубка Англии с «Ливерпулем»

Тен Хаг рассказал о настрое «МЮ» на предстоящий матч Кубка Англии с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Кубка Англии с «Ливерпулем», который состоится завтра, 17 марта, в 18:30 мск.

Кубок Англии . 1/4 финала
17 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы действительно с нетерпением ждем этой игры. Между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» всегда проходят интересные матчи, и игроки хотят играть в таких матчах, потому что им бросают вызов.

Мы знаем, что это сильная команда, но да, как я уже сказал, вызов есть, и мы хотим играть в наш футбол. Мы хотим показать, что можем победить их. Мы хотим показать всем, что можем играть на высоком уровне, и мы знаем, что должны делать это вместе.

Сыграем ли мы плохо или хорошо, но мы должны победить. Дело вот в чём», — приводит слова Тен Хага пресс-служба клуба на официальном сайте.

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