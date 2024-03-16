Павел Мелёшин забил свой первый гол в составе минского «Динамо» в официальных матчах

Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин, выступающий на правах аренды в минском «Динамо», забил свой первый гол в официальных матчах за клуб из Беларуси.

Сегодня, 16 марта, в матче первого тура Высшей лиги Беларуси между минским «Динамо» и «Сморгонью» 19-летний россиянин отметился забитым голом и результативной передачей. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 5:0.

Мелёшин является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне 19-летний форвард провёл за красно-белых семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.

В прошлом сезоне минское «Динамо» после 28 сыгранных матчей стало победителем Высшей лиги Беларуси, набрав 69 очков.