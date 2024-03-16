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Павел Мелёшин забил свой первый гол в составе минского «Динамо» в официальных матчах

Павел Мелёшин забил свой первый гол в составе минского «Динамо» в официальных матчах
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Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин, выступающий на правах аренды в минском «Динамо», забил свой первый гол в официальных матчах за клуб из Беларуси.

Сегодня, 16 марта, в матче первого тура Высшей лиги Беларуси между минским «Динамо» и «Сморгонью» 19-летний россиянин отметился забитым голом и результативной передачей. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 5:0.

Беларусь - Высшая лига . 1-й тур
16 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 0
Сморгонь
Сморгонь
1:0     2:0 Мелёшин – 29'     3:0 Бегунов – 31'     4:0 Адеола – 42'     5:0 Адеола – 46'    

Мелёшин является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне 19-летний форвард провёл за красно-белых семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.

В прошлом сезоне минское «Динамо» после 28 сыгранных матчей стало победителем Высшей лиги Беларуси, набрав 69 очков.

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