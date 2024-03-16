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Игрок «Лутона» установил уникальное достижение в истории чемпионатов Англии

Игрок «Лутона» установил уникальное достижение в истории чемпионатов Англии
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31-летний полузащитник команды «Лутон Таун» Люк Берри отметился забитыми мячами за этот клуб в четырёх дивизионах. Он стал первым игроком в Англии как минимум с сезона 2004/2005 (когда доступна статистика), который забил за один клуб в английской Премьер-Лиге, Чемпионшипе, Лиге 1 и Лиге 2. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Англия - Премьер-лига . 29-й тур
16 марта 2024, суббота. 18:00 МСК
Лутон Таун
Лутон
Окончен
1 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Вуд – 34'     1:1 Берри – 89'    

Сегодня, 16 марта, Люк Берри отправил свой дебютный мяч в АПЛ в ворота команды «Ноттингем Форест» на 89-й минуте матча 29-го тура чемпионата Англии по футболу. Полузащитнику ассистировал Рис Берк.

Благодаря этому голу «Лутон Таун» вырвал ничью. Ранее на 34-й минуте нападающий «лесников» Крис Вуд отличился с передачи Моргана Гиббс-Уайта. Матч завершился со счётом 1:1.

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