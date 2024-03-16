«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Фулхэму» в матче 29-го тура АПЛ

Сегодня, 16 марта, состоялся матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Фулхэм» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 3:0.
Первый гол в матче был забит на 42-й минуте. Отличился бразильский нападающий «дачников» Родриго Мунис. На 49-й минуте сербский полузащитник Саша Лукич удвоил преимущество «Фулхэма». На 61-й минуте Мунис оформил дубль, доведя счёт до крупного.
После этой победы в активе «Фулхэма» стало 38 очков. Команда располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» с 53 очками находится пятой строчке.
- 16 марта 2024
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