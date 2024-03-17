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«Аль-Хиляль» одержал 17-ю победу подряд в Про-Лиге, обыграв «Дамак»

«Аль-Хиляль» одержал 17-ю победу подряд в Про-Лиге, обыграв «Дамак»
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Завершился матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Дамак». Команды играли на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 2:1.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 24-й тур
16 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
2 : 1
Дамак
Хамис-Мушайт
1:0 Аль-Давсари – 79'     1:1 Антолич – 86'     2:1 Майкл – 90+3'    
Удаления: нет / Аль-Анази – 88'

На 79-й минуте отличился полузащитник «Аль-Хиляля» Салем Аль-Давсари. Его ассистентом выступил Сергей Милинкович-Савич. Через семь минут полузащитник «Дамака» Домагой Антолич сравнял счёт. На 88-й минуте был удалён защитник гостей Дари Аль-Анази. Победу хозяевам на 90+3-й минуте принёс нападающий Майкл.

«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 68 очков после 24 матчей. «Дамак» находится на седьмой строчке, заработав 34 очка.

В параллельном матче «Аль-Раед» и «Аль-Таавун» сыграли вничью — 0:0.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 24-й тур
16 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Аль-Раед
Бурайда
Окончен
0 : 0
Аль-Таавун
Бурайда
Турнирная таблица Про-Лиги
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