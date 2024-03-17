«Аль-Хиляль» одержал 17-ю победу подряд в Про-Лиге, обыграв «Дамак»

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Завершился матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Дамак». Команды играли на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 2:1.

На 79-й минуте отличился полузащитник «Аль-Хиляля» Салем Аль-Давсари. Его ассистентом выступил Сергей Милинкович-Савич. Через семь минут полузащитник «Дамака» Домагой Антолич сравнял счёт. На 88-й минуте был удалён защитник гостей Дари Аль-Анази. Победу хозяевам на 90+3-й минуте принёс нападающий Майкл.

«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 68 очков после 24 матчей. «Дамак» находится на седьмой строчке, заработав 34 очка.

В параллельном матче «Аль-Раед» и «Аль-Таавун» сыграли вничью — 0:0.