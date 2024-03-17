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Игрок «Локомотива» Карпукас назвал своё главное преимущество на футбольном поле

Игрок «Локомотива» Карпукас назвал своё главное преимущество на футбольном поле
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Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас назвал своё главное преимущество на футбольном поле, а также качество, которое хочет в себе развить.

«Чтение игры. И хочу стремиться к хладнокровию. Хочется, чтобы это стало моим козырем. Для меня это качество, к которому я очень хочу стремиться», — приводит слова Карпукаса официальный сайт «Локомотива».

Напомним, 21-летний Карпукас является воспитанником академии московского «Локомотива». За основной состав железнодорожников Артём дебютировал в 2022 году. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Локомотив» 21 матч во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее соглашения игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Карпукаса в € 6 млн.

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