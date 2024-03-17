«Лацио» одержал победу в первом матче после ухода Сарри, обыграв «Фрозиноне»

Завершился матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фрозиноне» и «Лацио». Игра проходила на стадионе «Бенито Стирпе» (Фрозиноне, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Антонио Рапуано. Гости одержали победу в матче со счётом 3:2.
На 13-й минуте счёт в матче открыл защитник «Фрозиноне» Поль Лирола. На 38-й минуте счёт сравнял нападающий «Лацио» Маттиа Дзакканьи с передачи Маттео Гендузи. На 57-й минуте гостей вывел вперёд нападающий Валентин Кастельянос. Ему ассистировал полузащитник «Лацио» Луис Альберто. На 63-й минуте матча Кастельянос оформил дубль. На 70-й минуте Валид Хеддира сократил отставание хозяев в счёте.
«Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка за 29 матчей. «Фрозиноне» находится на 18-м месте, заработав 24 очка.
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