Олег Баклов: при Гончаренко многое в «Урале» изменилось в лучшую сторону

Вратарь «Уфы» Олег Баклов, ранее выступающий за «Урал», поделился опытом работы с главным тренером екатеринбургской команды Виктором Гончаренко.

«Мне удалось поработать с ним буквально три месяца, но я прошёл с ним зимние сборы. Очень требовательный тренер. Достаточно понятно всё объясняет. При нём много всего в «Урале» изменилось в лучшую сторону.

Дисциплина и порядок стали гораздо выше, чем раньше. Отмечу такую мелочь, которой не было до Виктора Михайловича — у него есть огромный планшет, на котором перед каждой тренировкой определённые игроки получали установку. Он работал персонально с каждым полевым игроком. Можно отметить тактическое построение — вроде бы и просто, но продуктивно», — рассказал Баклов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, Баклов выступал за «Урал» с января 2018 года по июль 2023 года за вычетом сезона-2021/2022, который футболист провёл в аренде в «КАМАЗе». Гончаренко возглавил екатеринбургский клуб в августе 2022 года.