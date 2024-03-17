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«Это было хорошо». Гвардиола — об игре «Манчестер Сити» в матче Кубка Англии с «Ньюкаслом»

«Это было хорошо». Гвардиола — об игре «Манчестер Сити» в матче Кубка Англии с «Ньюкаслом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил качество игры своей команды в минувшем матче 1/4 финала Кубка Англии с «Ньюкаслом», в котором «горожане» одержали победу со счётом 2:0.

Кубок Англии . 1/4 финала
16 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Б. Силва – 13'     2:0 Б. Силва – 31'    

«Мы играли очень хорошо и находились в полной безопасности с мячом. Матео [Ковачич], Родри и Бернарду [Силва] прекрасно держали мяч. Игра действительно получилась отличной, но о финале пока что думать рано», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, на 13-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. На 31-й минуте португальский футболист оформил дубль.

Благодаря этой победе подопечные Гвардиолы смогли пройти в полуфинал Кубка Англии. В параллельном матче 1/4 финала этого турнира «Ковентри Сити» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 3:2.

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