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Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 26-го тура Лиги 1 с «Лорьяном»

Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 26-го тура Лиги 1 с «Лорьяном»
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Сегодня, 17 марта, состоится матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «Лорьян». Российский атакующий полузащитник Александр Головин попал в заявку монегасков на данную встречу. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Франция - Лига 1 . 26-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Лорьян
Лорьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: ФК «Монако»

Напомним, матч «Монако» — «Лорьян» пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Бастьен Дешепи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

После 25 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 45 очков и на текущий момент занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Лиги 1 «Лорьян» заработал 25 очков и расположился на 15-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 5-го тура. В той игре «Монако» и «Лорьян» сыграли вничью со счётом 2:2.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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