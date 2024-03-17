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Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 26-го тура Лиги 1 с «Лорьяном»

Сегодня, 17 марта, состоится матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «Лорьян». Российский атакующий полузащитник Александр Головин попал в заявку монегасков на данную встречу. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Фото: ФК «Монако»

Напомним, матч «Монако» — «Лорьян» пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Бастьен Дешепи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

После 25 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 45 очков и на текущий момент занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Лиги 1 «Лорьян» заработал 25 очков и расположился на 15-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 5-го тура. В той игре «Монако» и «Лорьян» сыграли вничью со счётом 2:2.