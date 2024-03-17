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«Другой уровень мышления и техники». Лунёв — об игроке «Байера» Флориане Вирце

«Другой уровень мышления и техники». Лунёв — об игроке «Байера» Флориане Вирце
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Бывший вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв, ныне выступающий за азербайджанский «Карабах», поделился мнением об атакующем полузащитнике «фармацевтов» Флориане Вирце.

«Другой уровень мышления, движения, техники, всего. Он классный парень? Вообще. И в жизни, и на футбольном поле. Мне нравится», — сказал Лунёв в видео на YouTube-канале C&C Show.

Напомним, российский вратарь являлся игроком «Байера» с 2021 по 2023 год. За этот период он принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых пропустил четыре мяча. Вирц выступает за взрослую команду «Байера» с 2020 года. За это время он сыграл в 138 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 33 гола и сделал 47 ассистов.

14 марта «Карабах» уступил «Байеру» в матче 1/8 финала Лиги Европы. Лунёв и Вирц принимали участие в этой игре.

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