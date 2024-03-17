«Другой уровень мышления и техники». Лунёв — об игроке «Байера» Флориане Вирце

Бывший вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв, ныне выступающий за азербайджанский «Карабах», поделился мнением об атакующем полузащитнике «фармацевтов» Флориане Вирце.

«Другой уровень мышления, движения, техники, всего. Он классный парень? Вообще. И в жизни, и на футбольном поле. Мне нравится», — сказал Лунёв в видео на YouTube-канале C&C Show.

Напомним, российский вратарь являлся игроком «Байера» с 2021 по 2023 год. За этот период он принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых пропустил четыре мяча. Вирц выступает за взрослую команду «Байера» с 2020 года. За это время он сыграл в 138 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 33 гола и сделал 47 ассистов.

14 марта «Карабах» уступил «Байеру» в матче 1/8 финала Лиги Европы. Лунёв и Вирц принимали участие в этой игре.