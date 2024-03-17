Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вест Хэм» готов заплатить «Юнайтед» € 15 млн за трансфер Гарри Магуайра — The Sun

«Вест Хэм» готов заплатить «Юнайтед» € 15 млн за трансфер Гарри Магуайра — The Sun
Аудио-версия:
Комментарии

Грядущим летом «Вест Хэм» намерен предложить «Манчестер Юнайтед» € 15 млн для того, чтобы приобрести 31-летнего центрального защитника Гарри Магуайра. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес считает, что в его команде недостаточно футболистов оборонительного плана, способных хорошо играть головой. Шотландский специалист намерен решить эту проблему, пригласив в команду Магуайра.

Минувшим летом «Вест Хэм» уже пытался подписать английского защитника, однако «Манчестер Юнайтед» запросил слишком высокую цену. Сообщалось, что «красные дьяволы» были готовы расстаться с Магуайром за сумму в € 30 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне Магуайр принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
«В конце мы были наивны». Гарри Магуайр — о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Фулхэма»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android