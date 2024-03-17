Полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян прибыл в расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает официальный телеграм-канал национальной команды.

«С возвращением, Заха», — говорится в сообщении, которое опубликовано пресс-службой сборной. Также прикреплены фотографии Захаряна.

Фото: Сборная России по футболу

Фото: Сборная России по футболу

Напомним, в пятницу, 15 марта, Арсен Захарян забил свой первый гол за «Реал Сосьедад» во встрече 29-го тура испанской Ла Лиги с «Кадисом» (2:0). До этого российский футболист провёл 30 матчей за баскскую команду во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей.

В четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе игры будут проведены на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».