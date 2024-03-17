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Баклов: дважды восстанавливался по девять месяцев. Не знаю, как это прошёл

Баклов: дважды восстанавливался по девять месяцев. Не знаю, как это прошёл
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Голкипер «Уфы» Олег Баклов поделился воспоминаниями о двух разрывах крестообразной связки.

«Я не знаю, как это прошёл. Причём дважды восстанавливался по девять месяцев. Это была тяжелейшая работа. Думаю, не каждый футболист выдержит такое. Я считаю, что сумел вернуться на тот уровень, который был до травм.

Конечно, одному такое пройти очень тяжело. Благо есть семья, близкие, друзья, тренеры. В «Урале» у меня был тренер-реабилитолог, который очень помог психологически. Бывало и такое, что вообще ничего не хотелось. Это самое тяжёлое, что было в жизни», — сказал Баклов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

В нынешнем сезоне Олег Баклов принял участие в 23 матчах за «Уфу» во всех официальных турнирах и 13 раз отыграл «на ноль».

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