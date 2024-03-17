Футбольный «Спартак» поддержал хоккейную команду перед стартом второго раунда плей-офф КХЛ

Футбольный клуб «Спартак» Москва поддержал хоккейных красно-белых в преддверии начала серии четвертьфинала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом».

«Парни уже болели за нас в марте на домашних матчах в «Лужниках» и Кубке России. Теперь наша очередь топить за них сегодня! Вперёд, парни!» — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ФК «Спартак».

Фото: ФК «Спартак»

Сегодня, 17 марта, состоится первый матч серии между «Спартаком» и «Металлургом». Встреча пройдёт на „Арене-Металлург“ в Магнитогорске. Стартовое вбрасывание будет произведено в 14:30 по московскому времени. „Чемпионат“ проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Напомним, в предыдущем раунде «Спартак» одолел череповецкую «Северсталь» (4:1). «Металлург» оказался сильнее хабаровского «Амура» (4:2).