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Экс-вратарь «Урала»: мелькали мысли: «Не дай бог скажут играть, а я не готов»

Экс-вратарь «Урала»: мелькали мысли: «Не дай бог скажут играть, а я не готов»
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Бывший вратарь «Урала» Олег Баклов, выступающий за «Уфу», поделился воспоминаниями о своих первых мыслях после перехода в екатеринбургский клуб.

«В футбол играют головой, а не только ногами. Если в голове психологически к чему-то не готов, то на поле это будет сразу видно. Придя в «Урал», я объективно не был готов играть. Мелькали даже мысли: «Блин, не дай бог скажут играть, а я не готов психологически». Был страх.

Только года через полтора, когда пообвыкся в клубе, появились амбиции и цели. Раньше, когда в меня не верили, я сразу сдавался психологически: совершал ошибки и ляпы. Тем самым делал только хуже себе. Если тогдашнему мне дать сегодняшнюю голову, то всё сделал бы иначе», — сказал Баклов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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