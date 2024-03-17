Юрий Лодыгин ответил на вопрос, рассчитывает ли стать основным вратарём сборной России

Вратарь греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин ответил на вопрос, рассчитывает ли он на то, чтобы стать основным вратарём сборной России, в которую он был вызван впервые за восемь лет.

«Каждый, кто находится на сборах, чувствует в себе силы стать основным игроком. У меня такой менталитет. Даже если это не так и я никогда не сыграю, но я стремлюсь играть и помогать команде.

Для этого мы сюда приезжаем, тренируемся, пытаемся доказать тренерскому штабу. Если он считает, что ты готов и можешь, то пожалуйста. Если нет, то ты продолжаешь готовиться здесь или в клубе. Но у каждого должно быть стремление играть на высоком уровне. Есть ещё тонкая грань: ты должен подходить к стилю игры тренера», — сказал Лодыгин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».