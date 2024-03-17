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Юрий Лодыгин ответил на вопрос, рассчитывает ли стать основным вратарём сборной России

Юрий Лодыгин ответил на вопрос, рассчитывает ли стать основным вратарём сборной России
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Вратарь греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин ответил на вопрос, рассчитывает ли он на то, чтобы стать основным вратарём сборной России, в которую он был вызван впервые за восемь лет.

«Каждый, кто находится на сборах, чувствует в себе силы стать основным игроком. У меня такой менталитет. Даже если это не так и я никогда не сыграю, но я стремлюсь играть и помогать команде.

Для этого мы сюда приезжаем, тренируемся, пытаемся доказать тренерскому штабу. Если он считает, что ты готов и можешь, то пожалуйста. Если нет, то ты продолжаешь готовиться здесь или в клубе. Но у каждого должно быть стремление играть на высоком уровне. Есть ещё тонкая грань: ты должен подходить к стилю игры тренера», — сказал Лодыгин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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