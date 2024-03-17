Лодыгин — о возвращении в сборную России: я будто снова в школе

Вратарь греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин поделился эмоциями от возвращения в сборную России по футболу спустя восемь лет.

«Быть самым опытным в команде очень непривычно. Так же себя чувствовал в восьмом классе, когда улетел из Греции в Россию. В Греции не пропускали четвёртый класс, поэтому в восьмом я был самым старшим. Я сейчас как будто в школе, но это чисто метафора», — сказал Лодыгин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».