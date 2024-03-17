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Вратарь «Уфы» Баклов: я только на начальном этапе карьеры — обо мне ещё услышат

Вратарь «Уфы» Баклов: я только на начальном этапе карьеры — обо мне ещё услышат
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Голкипер «Уфы» Олег Баклов выразил уверенность в своей спортивной карьере. Футболист намерен выступать за сборную Таджикистана.

«Уверен, что у меня есть всё, чтобы играть на высоком уровне. В данном случае речь об РПЛ. Сейчас у меня есть гражданство Таджикистана, и есть амбиции сделать всё, чтобы меня вызвали в сборную, проявить себя там. Я только на начальном этапе своей карьеры. Обо мне ещё услышат», — сказал Баклов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

В данный момент «Уфа» находится на второй строчке турнирной таблицы второго этапа группы «Золото» Второй лиги А. В нынешнем сезоне Олег Баклов принял участие в 23 матчах за «Уфу» во всех официальных турнирах и 13 раз отыграл «на ноль».

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