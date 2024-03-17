Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Близко к раю». Роналду опубликовал видео с отдыха с семьёй

«Близко к раю». Роналду опубликовал видео с отдыха с семьёй
Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду в своей социальной сети выложил видеоролик, на котором он с некоторыми из своих детей прогуливается по пляжу. Португальский футболист сопроводил публикацию подписью: «Близко к раю».

Криштиану Роналду на прогулке с детьми по пляжу:

Напомним, у Криштиану Роналду пятеро детей: сын Криштиану Роналду-младший, близнецы Ева и Матео, а также дочери Алана Мартина и Белла Эмеральда.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
39-летний Роналду вызван в сборную Португалии на товарищеские матчи со Швецией и Словенией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android