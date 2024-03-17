Точилин: «Сочи» не жертвовал Кубком России ради чемпионата, ставились максимальные задачи
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин отреагировал на вылет южан из Фонбет Кубка России.
«Для «Сочи» одна из главных задач в сезоне – остаться в РПЛ. Другое дело, насколько я знаю, в Кубке России тоже ставились максимальные задачи. Я не думаю, что клуб жертвовал Кубком ради чемпионата, тем более там была ротация.
Но теперь осталось больше времени сосредоточиться на чемпионате, тем более после перерыва достаточно непростой график», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Напомним, в четверг, 14 марта, «Сочи» уступил команде «СКА-Хабаровск» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Южане потерпели поражение со счётом 1:1 (пен. 2:4).
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