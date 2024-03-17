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«Монако» — «Лорьян»: Головин в стартовом составе на матч 26-го тура Лиги 1

Сегодня, 17 марта, состоится матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «Лорьян». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Бастьен Дешепи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый составы команд:

«Монако»: Маецки, Синго, Марипан, Керер, Уаттара, Фофана, Закария, Аклиуше, Головин, Минамино, Бен-Йеддер.

«Лорьян»: Мвого, Менди, Аджей, Лапорт, Йонгва, Абергель, Ле Брис, Кари, Понсо, Бакайоко, Бамба.

Напомним, после 25 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 45 очков и на текущий момент занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Лиги 1 «Лорьян» заработал 25 очков и расположился на 15-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 5-го тура. В той игре «Монако» и «Лорьян» сыграли вничью со счётом 2:2.