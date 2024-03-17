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Transfermarkt представил самых дорогих игроков от каждой команды-участника 1/4 ЛЧ

Transfermarkt представил самых дорогих игроков от каждой команды-участника 1/4 ЛЧ
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов от каждой команды-участника четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Реал» Мадрид: Джуд Беллингем (€ 180 млн, полузащитник).

«Манчестер Сити»: Эрлинг Холанд (€ 180 млн, нападающий).

«ПСЖ»: Килиан Мбаппе (€ 180 млн, нападающий).

«Арсенал»: Букайо Сака (€ 130 млн, полузащитник).

«Бавария»: Джамал Мусиала (€ 110 млн, полузащитник).

«Барселона»: Гави (€ 90 млн, полузащитник).

«Атлетико»: Науэль Молина (€ 45 млн, защитник).

«Боруссия» Дортмунд: Грегор Кобель (€ 40 млн, вратарь).

Пары 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024:

«Арсенал» (Англия) — «Бавария» (Германия);
«Атлетико» Мадрид (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);
«Реал» Мадрид (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);
«ПСЖ» (Франция) — «Барселона» (Испания).

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