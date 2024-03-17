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Кузяев выйдет в стартовом составе «Гавра» на матч 26-го тура Лиги 1 с «Клермоном»

Кузяев выйдет в стартовом составе «Гавра» на матч 26-го тура Лиги 1 с «Клермоном»
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Сегодня, 17 марта, состоится матч 26-го тура французской Лиги 1 между командами «Клермон» и «Гавр», за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев. Встреча пройдёт на стадионе «Габриэль-Монпьед» в городе Клермон-Ферран. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Марком Болланжье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Франция - Лига 1 . 26-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Клермон
Клермон-Ферран
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стал известен стартовый состав «Гавра». Далер Кузяев выйдет на поле с первых минут.

«Гавр»: Десма, Санганте, Юте-Кинкуэ, Льорис, Опери, Кузяев, Таргаллин, Туре, Байо, Айю, Сабби.

В данный момент «Клермон» находится на последней, 18-й, строчке чемпионата Франции по футболу, набрав 17 очков в 25 проведённых матчах. «Гавр» располагается на 13-й позиции с 27 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица Лиги 1
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