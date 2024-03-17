Семшов: «Зенит» — основной претендент на чемпионство, после паузы они ещё прибавят

Бывший полузащитник московского «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» — основной претендент на чемпионство. Первый матч после возобновления сезона получился нервным для петербуржцев, не всё получилось со «Спартаком». В следующих играх «Зенит» выглядел более целостно, особенно с «Динамо». После паузы петербуржцы будут только прибавлять.

Очный матч «Зенита» и «Краснодара»? Сине-бело-голубые предпочтительнее выглядят в этом противостоянии. У команды всё стабильно. Футболисты «Краснодара» не ожидали, что Ивича могут отправить в отставку», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 40 очков после 20 туров. Следом за петербуржцами располагаются «Краснодар» (39) и московское «Динамо» (38).