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Александр Головин отдал голевую передачу в матче «Монако» с «Лорьяном»

Александр Головин отдал голевую передачу в матче «Монако» с «Лорьяном»
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В эти минуты на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако) проходит матч 26-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Лорьяном». Игру обслуживает бригада арбитров под руководством Бастьена Дешепи. Стартовый свисток прозвучал в 17:00. На момент написания новости счёт в матче — 2:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция - Лига 1 . 26-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 2
Лорьян
Лорьян
0:1 Синго – 1'     1:1 Менди – 27'     2:1 Фофана – 60'     2:2 Бакайоко – 90+5'    
Удаления: Закария – 81' / Тосин – 89'

На 61-й минуте матча полузащитник «Монако» Юссуф Фофана забил второй мяч хозяев. Голевую передачу отдал российский полузащитник Александр Головин.

Напомним, Александр Головин присоединился к «Монако» в 2018 году, перейдя из московского ЦСКА за € 30 млн. До игры с «Лорьяном» Головин принял участие в 24 матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами, а также отдал четыре голевые передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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