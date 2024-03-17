Александр Головин отдал голевую передачу в матче «Монако» с «Лорьяном»

В эти минуты на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако) проходит матч 26-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Лорьяном». Игру обслуживает бригада арбитров под руководством Бастьена Дешепи. Стартовый свисток прозвучал в 17:00. На момент написания новости счёт в матче — 2:1.

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На 61-й минуте матча полузащитник «Монако» Юссуф Фофана забил второй мяч хозяев. Голевую передачу отдал российский полузащитник Александр Головин.

Напомним, Александр Головин присоединился к «Монако» в 2018 году, перейдя из московского ЦСКА за € 30 млн. До игры с «Лорьяном» Головин принял участие в 24 матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами, а также отдал четыре голевые передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.