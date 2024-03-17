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Кузяев отметился голевой передачей в матче «Гавра» с «Клермоном»

Кузяев отметился голевой передачей в матче «Гавра» с «Клермоном»
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Сегодня, 17 марта, проходит матч 26-го тура французской Лиги 1 между командами «Клермон» и «Гавр», за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев. Встреча проводится на стадионе «Габриэль-Монпьед» в городе Клермон-Ферран. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Марком Болланжье. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:00 по московскому времени. На момент выхода новости хозяева ведут со счётом 2:1.

Франция - Лига 1 . 26-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Клермон
Клермон-Ферран
Окончен
2 : 1
Гавр
Гавр
1:0 Сарачевич – 12'     1:1 Айю – 45+1'     2:1 Сарачевич – 45+5'    
Удаления: Рашани – 30' / Таргаллин – 66'

Далер Кузяев вышел на поле с первых минут. На 45+1-й минуте российский футболист отметился голевой передачей. Он ассистировал на гол Андре Айю, который восстановил равновесие на табло. Но уже через четыре минуты хозяева вновь вышли вперёд.

В данный момент «Клермон» находится на последней, 18-й строчке чемпионата Франции по футболу, набрав 17 очков в 25 проведённых матчах. «Гавр» располагается на 13-й позиции с 27 очками после аналогичного количества встреч.

Таблица Лиги 1
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