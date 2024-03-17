«Милан» уверенно разобрался с «Вероной» и закрепился на втором месте в Серии А

Завершился матч 29-го тура итальянской Серии А между «Вероной» и «Миланом». Встреча прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. «Милану» удалось добыть уверенную победу — 3:1.

Гости вышли вперёд в концовке первого тайма — на 44-й минуте счёт открыл левый защитник Тео Эрнандес. Спустя пять минут после возобновления игры вингер «Милана» Кристиан Пулишич увеличил преимущество своей команды. На 64-й минуте игрок «Вероны» Тейянни Нослин отыграл один мяч, однако вингер гостей Саму Чуквезе на 80-й минуте установил окончательный счёт — 3:1 в пользу миланцев.

Благодаря сегодняшней победе «Милан» обогнал «Ювентус» в турнирной таблице Серии А и вышел на чистое второе место с 62 очками. «Верона», в свою очередь, располагается на 15-й позиции, завоевав 26 очков после аналогичного количества встреч. Лидирует «Интер», набравший 75 очков и имеющий игру в запасе.