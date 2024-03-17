Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» уверенно разобрался с «Вероной» и закрепился на втором месте в Серии А

«Милан» уверенно разобрался с «Вероной» и закрепился на втором месте в Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 29-го тура итальянской Серии А между «Вероной» и «Миланом». Встреча прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. «Милану» удалось добыть уверенную победу — 3:1.

Гости вышли вперёд в концовке первого тайма — на 44-й минуте счёт открыл левый защитник Тео Эрнандес. Спустя пять минут после возобновления игры вингер «Милана» Кристиан Пулишич увеличил преимущество своей команды. На 64-й минуте игрок «Вероны» Тейянни Нослин отыграл один мяч, однако вингер гостей Саму Чуквезе на 80-й минуте установил окончательный счёт — 3:1 в пользу миланцев.

Благодаря сегодняшней победе «Милан» обогнал «Ювентус» в турнирной таблице Серии А и вышел на чистое второе место с 62 очками. «Верона», в свою очередь, располагается на 15-й позиции, завоевав 26 очков после аналогичного количества встреч. Лидирует «Интер», набравший 75 очков и имеющий игру в запасе.

Италия - Серия А . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
1 : 3
Милан
Милан
0:1 Эрнандес – 44'     0:2 Пулишич – 50'     1:2 Нослин – 64'     1:3 Чуквезе – 79'    
Турнирная таблица Серии А - 2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android