«Байер» Алонсо не без труда переиграл «Фрайбург» в матче 26-го тура Бундеслиги

Завершился матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и «Байер». Игра проходила на стадионе «Европа-парк-Штадион» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Харм Осмерс. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Гости смогли добыть победу в непростой игре — 3:2.

«Байеру» удалось обыграть «Фрайбург» благодаря голам Флориана Вирца, Адама Гложека и Патрика Шика. Хозяева ответили точными ударами Рицу Доана и Янника Кайтеля.

«Байер» продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 70 очков за 26 матчей и опережает идущую второй «Баварию» на 10 очков. «Фрайбург», в свою очередь, находится на девятом месте, заработав 33 очка.