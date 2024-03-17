«Байер» установил новый клубный рекорд по победам за сезон в Бундеслиге
Поделиться
Завершился матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и «Байер». Игра проходила на стадионе «Европа-парк-Штадион» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Харм Осмерс. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Гости смогли добыть победу в непростой игре — 3:2.
Германия - Бундеслига . 26-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 3
Байер
Леверкузен
0:1 Вирц – 2' 1:1 Доан – 10' 1:2 Гложек – 40' 1:3 Шик – 53' 2:3 Кайтель – 79'
Эта победа стала для подопечных Хаби Алонсо 22-й в 26 турах Бундеслиги, что является новым клубным рекордом по победам за сезон. Об этом сообщает Opta Sports.
«Байер» продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 70 очков за 26 матчей и опережает идущую второй «Баварию» на 10 очков. «Фрайбург», в свою очередь, находится на девятом месте, заработав 33 очка.
Комментарии
- 17 марта 2024
-
21:16
-
21:11
-
21:00
-
20:59
-
20:53
-
20:49
-
20:48
-
20:46
-
20:39
-
20:33
-
20:31
-
20:27
-
20:19
-
20:09
-
20:00
-
20:00
-
19:57
-
19:53
-
19:45
-
19:37
-
19:35
-
19:32
-
19:24
-
19:19
-
19:14
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
18:57
-
18:50
-
18:43
-
18:37
-
18:36
-
18:31
-
18:18