Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Байер» установил новый клубный рекорд по победам за сезон в Бундеслиге

«Байер» установил новый клубный рекорд по победам за сезон в Бундеслиге
Комментарии

Завершился матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и «Байер». Игра проходила на стадионе «Европа-парк-Штадион» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Харм Осмерс. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Гости смогли добыть победу в непростой игре — 3:2.

Германия - Бундеслига . 26-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 3
Байер
Леверкузен
0:1 Вирц – 2'     1:1 Доан – 10'     1:2 Гложек – 40'     1:3 Шик – 53'     2:3 Кайтель – 79'    

Эта победа стала для подопечных Хаби Алонсо 22-й в 26 турах Бундеслиги, что является новым клубным рекордом по победам за сезон. Об этом сообщает Opta Sports.

«Байер» продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 70 очков за 26 матчей и опережает идущую второй «Баварию» на 10 очков. «Фрайбург», в свою очередь, находится на девятом месте, заработав 33 очка.

Материалы по теме
Андрей Лунёв ответил на вопрос, какая команда сильнее — «Байер» или «Ливерпуль»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android